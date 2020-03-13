Полтора миллиарда рублей будет выделено в этом году на программу модернизации инфраструктуры малых городов. Деньги пойдут на реконструкцию систем ЖКХ, газификацию и благоустройство. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил 13 марта на специальном совещании в Ярославской области.

Полтора миллиарда рублей будет выделено в этом году на программу модернизации инфраструктуры малых городов России. Деньги пойдут на реконструкцию систем ЖКХ, газификацию, строительство больниц и благоустройство территорий. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин говорил 13 марта на специальном совещании в Ярославской области. Кстати, этот регион вошел в число пяти пилотных, где в первую очередь будет реализована программа помощи малым городам. Ее главная цель – повышение качества жизни людей.Маленький город с большой историей на берегах Плещеева озера, где родился великий князь Александр Невский и начиналась история русского флота. Тихий и уютный Переславль-Залесский – победитель всероссийского конкурса по благоустройству малых городов."Ежегодно мы определяем около 80 победителей и, соответственно, призовой фонд. Был – 5 миллиардов рублей, – рассказал о конкурсе Мишустин. – Но со следующего года мы его в два раза увеличили, и средства эти идут на реализацию самых удачных проектов, восемь из которых уже воплощены в жизнь".Эксперты подсчитали: появление в городе благоустроенной туристической улицы привлекает туда 350 новых предприятий малого и среднего бизнеса."Малые города – это основа, это стержень России. Я считаю, что мы должны приложить максимальные усилия для их сохранения, для их развития", – считает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.Но, развивая города, нельзя забывать об экологии. Один из самых острых вопросов – возможное строительство на берегу Волги целлюлозного завода."Рядом Дарвинский заповедник. Это место, где любят отдыхать наши жители, – отметила член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, депутат Госдумы Валентина Терешкова. – Обращаемся к вам: помогите нам сохранить нашу Волгу"."Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место, – ответил на это премьер-министр. – Все хотят дышать нормальным воздухом и пить чистую воду. Поэтому правительство однозначно не поддерживает эту идею, и я думаю, что мы на этом вопрос закроем".Русская глубинка привлекает туристов со всего мира неповторимым колоритом и провинциальным обаянием. Таково Золотое кольцо России, где каждый город предлагает нечто особенное. Увидеть, где первого Романова царем нарекли, едут в Кострому. Но есть там и другие достопримечательности.Кострома – город-музей: здесь, что ни здание – историческое. Вот, например, бывший кожевенный завод, середина XVII века, памятник архитектуры. Но уже больше ста лет это одно из отделений окружной больницы. Стены в трещинах, а покосившаяся крыша, кажется, улетит при первом же порыве ветра. Деревянные перекрытия уже насквозь прогнили, а на чердак подняться и вовсе опасно. Мишустин рискнул.Состояние аварийное, требует ремонта. Больнице такие расходы точно не по карману. Глава правительства сообщил, что на новое здание будет выделено 200 миллионов рублей.Развитие региона невозможно без модернизации старых и строительства новых инфраструктурных объектов."Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. XXI век, центр России – это не север, а люди живут здесь без газа в домах. Конечно, это просто непозволительно, такого быть не должно, – сказал Мишустин. – Получается, что регион с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больницах, построенных еще при царе-батюшке без элементарных удобств".О газификации разговор отдельный. Еще до совещания министр энергетики Александр Новак сверял документы с представителями "Газпрома". Почти 250 километров магистрали доставят голубое топливо в 14 населенных пунктов."Газпром" подтвердил готовность реализовать этот проект в сроки, предусмотренные дорожной картой", – пообещал Новак.Изменения к лучшему люди должны почувствовать уже в ближайшее время – в этом и есть цель национальных проектов.