Злоумышленник арендовал транспортное средство и продал его третьим лицам на запчасти...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Беговой г. Москвы задержан 36-летний подозреваемый в хищении автомобиля путем мошенничества.В отдел полиции с заявлением обратился представитель одной из столичных компаний по прокату автомобилей. Он рассказал, что в их офисе с одним из клиентов был заключен договор аренды автомобиля марки «КИА Спортейдж» сроком на 4 дня. По истечении указанного времени автомобиль компании не вернули, а гражданин перестал выходить на связь. Общая сумма материального ущерба составила 1 млн 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в городе Вологда задержали 36-летнего подозреваемого.Установлено, что злоумышленник не имел намерений возвращать арендованный автомобиль. Он продал похищенное транспортное средство третьим лицам на запчасти.Следствием ОМВД России по району Беговой г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29