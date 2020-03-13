Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства обсудил с ними Сирию и угрозу коронавируса.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства обсудил с ними Сирию и угрозу коронавируса."Участники совещания обсудили выполнения договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана, – цитирует Пескова РИА Новости. – Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках".Кроме того, по словам Пескова, речь шла о ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса COVID-19.В совещании приняли участие секретарь СБ Николай Патрушев, замглавы Совбеза Дмитрий Медвдев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно. Также в совещании участвовали главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников и глав СВР Сергей Нарышкин.Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии 12 марта. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей по урегулированию ситуации и отметили снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации.5 марта Эрдоган встречался с Путиным в Москве. Тогда они договорились, в частности, о прекращении огня в Сирии с 6 марта.