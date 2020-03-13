Стоимость каждого из них - 20 тысяч рублей

Во Владимире в первом полугодии 2020 года должны оборудовать новыми светильниками не менее 15 пешеходных переходов, сообщает пресс-служба мэрии. На этой неделе новое оборудование установили в районе пешеходного перехода на Октябрьском проспекте, 44.На улицах города устанавливают светильники «Корвет – 5», выделяющихся особой диаграммой освещённости, распределяющей свет точно на «зебру» и, соответственно, на пересекающих проезжую часть пешеходов. Один такой светильник стоит около 20 тысяч рублей, но нашему городу они достались бесплатно на годовое тестирование.