Установлено, что 52-летний житель столицы систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещенных средств и веществ...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово г. Москвы выявили и ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Полицейские установили, что 52-летний неработающий житель столицы систематически предоставлял свою квартиру на Плехановской улице наркозависимым лицам для употребления запрещенных средств и веществ.В ходе обыска в квартире были изъяты шприц с жидкостью, спичечный коробок с веществом растительного происхождения и приспособления для употребления наркотических средств.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73