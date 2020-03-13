40-летний житель Москвы систематически предоставлял квартиру на Байкальской улице по месту жительства лицам, употребляющим запрещенные препараты...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержали жителя района по подозрению в предоставлении своей квартиры наркозависимым лицам.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Москвы, который систематически предоставлял квартиру на Байкальской улице по месту жительства лицам, употребляющим запрещенные препараты. Подозреваемый также предоставлял посетителям специальные приборы для употребления наркотических веществ.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73