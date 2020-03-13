Злоумышленник через балкон общего пользования в подъезде проник в квартиру заявительницы и похитил дорогостоящее имущество...

Сотрудники полиции задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже имущества из квартиры.В полицию с заявлением обратилась жительница района. Со слов женщины, придя домой, она обнаружила беспорядок в квартире и разбитое стекло балконной двери, а также пропажу часов известного бренда. Материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей.Сотрудниками ОБП МОВО по ЗАО на Поклонной улице подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый приезжий мужчина. Похищенное изъято.Установлено, что в квартиру заявительницы злоумышленник перелез через балкон общего пользования в подъезде. Разбив стекло двери, он проник внутрь квартиры и похитил дорогостоящее имущество, после чего скрылся.Следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93