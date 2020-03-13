Злоумышленница тайно похитила сумку, оставленную пенсионеркой около кабинета одного из врачей, к которому пожилая женщина пошла на прием...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержана 35-летная женщина, подозреваемая в краже сумки у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что в медицинском учреждении, расположенном на Молодогвардейской улице, у нее пропала сумка, в которой находились документы, денежные средства, банковская карта и мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую – 35-летнюю женщину.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись моментом, тайно похитила сумку, оставленную пенсионеркой около кабинета одного из врачей, к которому пожилая женщина пошла на прием.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93