Накануне российский рубль ненадолго приостановил падение после обвала, который произошел на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019. Однако теперь отечественная валюта вновь перешла к ..

Накануне российский рубль ненадолго приостановил падение после обвала, который произошел на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019. Однако теперь отечественная валюта вновь перешла к снижению.Вторым ключевым фактором, влияющим на котировки, остается цена на нефть. Переговоры Москвы с представителями стран-экспортеров черного золота (ОПЕК) не увенчались успехом, после чего стоимость барреля начала опускаться до рекордных значений. Экономисты не берутся прогнозировать, как долго продлится эта тенденция. Но многие эксперты уверены, что рубль рискует опуститься до 80 единиц за доллар. Официальный на 13 марта 2020 года составляет 74,02 за доллар и 83,65 за евро.