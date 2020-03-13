На офис строительной фирмы в Краснодаре напал предприниматель, недовольный оплатой за его услуги — мужчина устроил драку и стрельбу из травматического пистолета. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

На офис строительной фирмы в Краснодаре напал предприниматель, недовольный оплатой за его услуги — мужчина устроил драку и стрельбу из травматического пистолета.Инцидент произошел 11 марта в помещении, расположенном на проезде Мирный. На опубликованных кадрах видно, как бизнесмен, реализующий металлические конструкции, зашел в офис и после короткого скандала бросился на работника строительной компании с кулаками.На помощь прибежал еще один сотрудник, и двое мужчин смогли прогнать агрессивного предпринимателя, однако тот сбегал к своему "Мерседесу", схватил травматический пистолет и вернулся со стрельбой.Напугав своих оппонентов выстрелами, предприниматель скрылся. Издание "Кубанские новости", ссылаясь на комментарии представителя УМВД России по Краснодару, сообщило, что на офис напал 33-летний гражданин Армении, открывший в городе свой бизнес.В настоящее время полицейские проводят проверку инцидента и устанавливают местонахождение нарушителя.