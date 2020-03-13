В России 13 марта появились ещё 11 зараженных коронавирусом COVID-19. Пятеро новых заболевших — в Москве. Среди них - девочка-подросток, она направлена на лечение в инфекционную больницу. Школа, в которой учится девочка, сейчас закрыта.

В России 13 марта появились ещё 11 зараженных коронавирусом COVID-19. Пятеро новых заболевших — в Москве, трое в Санкт-Петербурге. По одному — в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Практически во всех случаях инфекция — завозная. Люди недавно вернулись из-за границы. Но один за рубежом не был, а заразу подхватил здесь, общаясь с ранее заболевшим человеком, сообщает "Россия 24".Власти столицы уже установили весь круг близких, с которыми могли контактировать пятеро новых заразившихся коронавирусом граждан, двое из них госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на московский штаб по профилактике коронавируса.Среди новых заразившихся коронавирусом — девочка-подросток, она направлена на лечение в инфекционную больницу.Сообщается, что два дня (2 и 3 марта) она посещала школу, а с 4 марта была дома.С 10 марта класс, в котором она учится, закрыли на карантин из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а сейчас закрыто и здание школы.Тем временем, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что до 500 человек сможет принимать инфекционная больница, которая строится в Новой Москве — за "бетонным кольцом" вблизи деревни Голохвастово.По словам Раковой, особенность ее в том, что количество реанимационных и общих коек примерно одинаковое: 240 и 260, соответственно, хотя обычно в больницах количество реанимационных коек не превышает 10-15 процентов.В Москве режим повышенной готовности из-за ситуации с новым коронавирусом был введен с 5 марта, когда соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. По нему все, кто приехал из-за границы, должны уйти на двухнедельный карантин.Кроме того, с 10 марта в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников больше пяти тысяч человек.За Москвой последовала и область, где режим повышенной готовности действует с сегодняшнего дня: накануне постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.