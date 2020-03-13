Азиатские СМИ утверждают, что в Китае нашли нулевого пациента – первого заразившегося коронавирусом COVID-2019 человека. По версии журналистов, им был 55-летний житель провинции Хубэй, откуда ..

Азиатские СМИ утверждают, что в Китае нашли "нулевого пациента" – первого заразившегося коронавирусом COVID-2019 человека. По версии журналистов, им был 55-летний житель провинции Хубэй, откуда эпидемия распространилась по всей планете, сообщает телеканал "".Масс-медиа предполагают, что он мог подхватить инфекцию еще в середине ноября 2019 года – за месяц до того, как ученые констатировали появление нового вируса. Однако было уже поздно: в декабре число зараженных достигло 60 человек. В настоящее время коронавирус обнаружили у более чем 130 тысяч человек.