Пока крупные автопроизводители планомерно отказываются от трехдверных моделей, освобождающуюся нишу уверенно занимают тюнеры. Трехдверный Range Rover Adventum Coupe, выдуманный англичанами голландского происхождения, получил путевку в жизнь - тем более что сама марка Land Rover этот проект все равно похоронила.

Пока крупные автопроизводители планомерно отказываются от трехдверных моделей, освобождающуюся нишу уверенно занимают тюнеры. Трехдверный Range Rover Adventum Coupe, выдуманный англичанами голландского происхождения, получил путевку в жизнь.Строго говоря, Range Rover с уменьшенным числом дверей - не новость. Такой проект разрабатывала сама британская компания, назвавшая его Range Rover SV Coupe, и даже предполагалось, что трехдверка попадет в серийное производство. Но у Land Rover что-то пошло не так, хотя идея такого внедорожника в мозгах, как оказалось, укоренилась.Фирма Niels van Roij Design из Лондона, разработавшая собственную версию трехдверного "Рейндж Ровера", объявила о готовности собирать такие внедорожники для частных заказчиков. Кузовные панели для каждого автомобиля делаются с нуля - заводскими остаются только капот, передние крылья и крышка багажника. А под капот интегрируется пятилитровый V8 с механическим нагнетателем мощностью 525 л.с.Заново отделывается и интерьер, причем Нильс ван Рой уже заявил, что его фирма готова выполнить любые пожелания заказчика. Первый условно серийный образец Adventum Coupe получил салон с креслами, обтянутыми красной кожей Nappa и полом, сделанным из тика - дерева, которое применяется в яхтостроении.Задняя часть "купе" снабжена двумя "капитанскими" креслами с электроприводом. Кроме того, к внедорожнику прилагаются еще и два зонта, изготовленных с применением той же самой кожи, которой отделан салон.Niels van Roij Design возьмется построить такой внедорожник по цене от 235 тысяч фунтов (22,2 млн рублей), а на сборку каждого автомобиля отводится не менее полугода.