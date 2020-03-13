Огромная ядовитая гадюка заглянула на шашлыки к воронежцам. Фотографию непрошеной гостьи разместили местные жители, передает ГТРК Воронеж.

Огромная ядовитая гадюка заглянула на шашлыки к воронежцам. Фотографию непрошеной гостьи разместили местные жители, передает ГТРК "Воронеж".Змея приползла к людям, отдыхавшим в микрорайоне Шилово. Отчаянные граждане подняли ее детской лопаткой и повесили на ветку дерева — для фотосъемки. А затем аккуратно вернули на землю.По словам специалистов, делать так не следует. Попавшая в кадр пресмыкающаяся оказалась ядовитой гадюкой Никольского. Как рассказала "Вестям" заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Светлана Нефёдова, змея вполне могла укусить любителей фотографии.Гадюки этого вида живут в долинах рек в европейской части нашей страны, в широколиственных лесах. Видимо, в этом году они раньше проснулись из-за аномального тепла. Как правило, вылезают из своих укрытий змеи не раньше апреля. Гадюки Никольского могут достигать длиной метра, в рацион питания входят лягушки, мелкие грызуны и птицы.