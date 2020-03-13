Вслед за первым этапом Формулы 1 – Гран-при Австралии было решено отменить второй и третий – Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама. Причина – пандемия инфекции, вызываемой вирусом COVID-19.

Вслед за первым этапом "Формулы 1" – Гран-при Австралии было решено отменить второй и третий – Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама. Причина – пандемия инфекции, вызываемой вирусом COVID-19.Гран-при Бахрейна должен был пройти с 20 по 22 марта, а Гран-при Вьетнама с 3 по 5 апреля. Но исходя из соображений безопасности руководство "Формулы 1" приняло решение перенести оба этапа на неопределенный срок.Под вопросом проведение в начале мая четвертого этапа Гран-при Монако. Не исключено и что этот старт будет отложен.