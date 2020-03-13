13.03.2020

2020-03-13 18:00:03

Перевозчиков не пустили на пресс-конференцию директора департамента транспорта

Директор областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов сегодня на пресс-конференции заявил, что услуги Владимирского автовокзала для пассажироперевозчиков региона станут дешевле на 20 процентов. Напомним, в конце прошлого года предпринимателям объявили, что они должны будут платить за каждый заезд на территорию вокзала и это вызвало протесты перевозчиков

Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области: «Я думаю, что в течение месяца-полтора мы придем к какому-то решению, какую систему расчета мы будем принимать, Сейчас система расчетов понятна - процент с билета. Сейчас будет проводиться работа по внедрению новой системы расчетов, но с учетом скорректированных тарифов и с учётом, назовём это, согласительной рабочей группы, чтобы выслушать мнение учесть нюансы. Но только при том одном условии, если у нас будет чёткая, аргументированная обратная связь от перевозчиков».

Пока об обратной связи говорить сложно. Несколько перевозчиков из разных районов сегодня пришли на пресс-конференцию для того, чтобы задать свои вопросы руководителю департамента, но были выставлены организаторами за дверь. Позднее они заявили, что 20-процентное снижение тарифа вряд ли изменит ситуацию на рынке междугородних пассажирских перевозок. Это сфера сейчас находится в глубоком кризисе. В начале этого месяца со всех своих маршрутов ушел самый крупный перевозчик региона, компания «Бигавтотранс». Ранее был расторгнут договор с предприятием «Альянс-Авто», обслуживающим Собинский район, серьезные проблемы испытывает АТП города Радужный.

Владимир Князев, генеральный директор компании-перевозчика «Альянс-авто плюс» г. Собинка: «Если сейчас они сказали, что они снизят на 20 процентов от того, что нам предлагали первоначально, то получится 2 миллиона 300 тысяч, а заложено 800. Сами понимаете, что это неприемлемо. Мы не против новых условий автовокзалов, я сам всегда был за непроцентные отношения с вокзалом, а вот именно за фиксированные. Но мы какой посыл всегда давали, чтобы тариф вырос не более чем на 2 процента, от того, что мы платили - это нормально, на инфляцию, вы сейчас говорите, что на 20 процентов нам снизят. Это ни о чем».

Никита Тарбеев