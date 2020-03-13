Анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат.

Анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал сайт издания "Жорнал у диа", ссылаясь на источники в администрации главы данной латиноамериканской страны.Отмечается, что 64-летний Болсонару ожидает результатов второго теста.Ранее заболевание подтвердилось у руководителя специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена. При этом оба бразильца на прошлой неделе посетили США, где встречались, в том числе и с президентом страны Дональдом Трампом.Последний отказался проходить тест на коронавирус, заявив, что его не волнует сообщение о том, что один из членов бразильской делегации заражен коронавирусом.