Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к журналистам, которые чувствуют недомогание, с просьбой не принимать участия в мероприятиях, организованных Кремлем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к журналистам, которые чувствуют недомогание, с просьбой не принимать участия в мероприятиях, организованных Кремлем, передает "Интерфакс".Он отметил, что россиянам необходимо принимать превентивные меры против распространения коронавируса — тщательно соблюдать правила гигиены, а в случае плохого самочувствия — оставаться дома.По словам пресс-секретаря, работа правительства не претерпевает каких-либо ограничений из-за коронавируса, российский президент работает как обычно.Песков отметил, что все, что необходимо для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина, в том числе и в связи с различными инфекциями, делается."Президентская медицина — это отдельное измерение, постоянно во все периоды — и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается", — сказал Песков.Отвечая на вопрос о депутате Катасонове, который недавно вернулся из Парижа и проигнорировал карантин, Песков выразил уверенность, что президент не был в контакте с ним в ходе заседания Госдумы.