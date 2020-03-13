Сотрудники полиции уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел...

«Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной – оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пулрышевой на фоне тел умерших людей. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Кроме того, за упущения в кадровой работе привлечен к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.Начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.Заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции полковник полиции Алексей Кориненко, начальник Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Сергей Гладышев будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве