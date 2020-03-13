Экс-начальница одного из отделений связи оформила фиктивные платежные поручения и незаконно получила более 50 000 рублей.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).
По версии следствия обвиняемая, занимая должность начальницы отделения связи в одном из поселков, оформила фиктивные платежные поручения на выплату дивидендов акционерам одного из предприятий Ковровского района.
Оператор районного подразделения обратила внимание, что из поселкового отделения поступили оплаченные бланки денежных переводов, которые в течение последних нескольких лет возвращались с пометкой о невыплате денег в связи со смертью указанных в них лиц. Выявив данный факт, сотрудники обратились в полицию.
В ходе следствия установлено, что обвиняемая трижды оформляла платежные поручения, проставляла в них подписи о получении денег от имени жителей поселка, которых уже нет в живых. В дальнейшем из кассы фигурантка забирала деньги, полагая, что пропажу никто не заметит.
Общая сумма причиненного ущерба превысила 52 000 рублей.
Свою вину в содеянном злоумышленница признала и частично возместила ущерб в ходе следствия.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.