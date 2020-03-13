Экс-начальница одного из отделений связи оформила фиктивные платежные поручения и незаконно получила более 50 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).По версии следствия обвиняемая, занимая должность начальницы отделения связи в одном из поселков, оформила фиктивные платежные поручения на выплату дивидендов акционерам одного из предприятий Ковровского района.Оператор районного подразделения обратила внимание, что из поселкового отделения поступили оплаченные бланки денежных переводов, которые в течение последних нескольких лет возвращались с пометкой о невыплате денег в связи со смертью указанных в них лиц. Выявив данный факт, сотрудники обратились в полицию.В ходе следствия установлено, что обвиняемая трижды оформляла платежные поручения, проставляла в них подписи о получении денег от имени жителей поселка, которых уже нет в живых. В дальнейшем из кассы фигурантка забирала деньги, полагая, что пропажу никто не заметит.Общая сумма причиненного ущерба превысила 52 000 рублей.Свою вину в содеянном злоумышленница признала и частично возместила ущерб в ходе следствия.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.