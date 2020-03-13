Установлено, что 39-летняя москвичка систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для употребления запрещенных средств и веществ...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное ликвидирован притон для потребления наркотических средств и психотропных веществ.Установлено, что ранее судимая 39-летняя москвичка систематически предоставляла свою квартиру на Каширском шоссе наркозависимым людям для употребления запрещенных средств и веществ.В результате обыска квартиры подозреваемой обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства и психотропные вещества.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22