33-летняя жительница столицы неоднократно предоставляла свою квартиру наркозависимым людям с целью изготовления и потребления запрещенных средств и веществ...

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Бибирево ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Установлено, что 33-летняя жительница столицы неоднократно предоставляла свою квартиру наркозависимым людям с целью изготовления и потребления запрещенных средств и веществ. В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли ложки, шприцы и другие предметы, используемые для употребления и производства наркотических средств.В отношении граждан, посещавших данную квартиру для потребления запрещенных препаратов, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Дознанием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс- служба УВД по СВАО(495) 616-06-29