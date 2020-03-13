Австралийский полицейский Мик Браунли получил прозвище Капитан Кенгуру после того, как спас тонущего в море валлаби - представителя сумчатых, относящихся к семейству кенгуровых. Видео необычной операции обнародовало полицейское управление Квинсленда.

Австралийский полицейский Мик Браунли получил прозвище Капитан Кенгуру после того, как спас тонущего в море валлаби — представителя сумчатых, относящихся к семейству кенгуровых. Видео необычной операции обнародовало полицейское управление Квинсленда.Дикое животное, невесть как оказавшееся в полосе прибоя, сначало приняло спасителя за хищника и только усугубило свое положение, бросившись на глубину. Со второй попытки Мику все же удалось схватить всячески отбивавшегося от преследователя валлаби и вынести его на берег острова Бриби-Айленд.Выбившееся из сил сумчатое спряталось под служебным автомобилем стражей порядка и выбралось только после того, как обсохло и пришло в себя. К тому моменту ближайший родственник кенгуру уже перестал бояться людей, но признательностью еще не проникся, так что быстро скрылся с места.