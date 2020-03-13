Государственный секретарь США Майк Помпео по телефону поговорил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и подтвердил готовность Вашингтона продавать нефть Минску на основе конкурентных рыночных цен.

Государственный секретарь США Майк Помпео по телефону поговорил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и подтвердил готовность Вашингтона продавать нефть Минску на основе конкурентных рыночных цен.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.Она также рассказала о том, что Помпео и Макей обсудили возможный рост связей по линии бизнеса между США и Белоруссией, а также планы визита в Минск американской делегации по торговле.В свою очередь, в министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что в телефонном разговоре затрагивались также вопросы энергетической безопасности.