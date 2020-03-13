Необходимо усовершенствовать законодательство о традиционном природопользовании. Об этом заявил координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников на заседании дискуссионного клуба.

Необходимо усовершенствовать законодательство о традиционном природопользовании. Об этом заявил координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников на заседании дискуссионного клуба ПОРА "Экологические аспекты устойчивого развития арктических территорий в условиях промышленного освоения", которое было организовано в Москве совместно с Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия). Он выступил модератором мероприятия.На заседании рассматривались такие проблемные вопросы, как реализация права народов Севера на традиционное природопользование (охота, рыбалка, оленеводство и т. п.), промышленное освоение территорий традиционного проживания народов Севера и учет его влияния на традиционный образ жизни, создание системы управления отходами в Арктике, а также ликвидация накопленного экологического ущерба.Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев поделился опытом региона по решению вопросов промышленного освоения территорий, исконно принадлежащих представителям коренных народов."В Республике Саха уже около десяти лет существует практика этнологической экспертизы, которая помогает в решении этого вопроса. В целом ее можно назвать успешной, на сегодня выплачено 103 миллиона рублей компенсаций владельцам участков", — сказал он.Добыча полезных ископаемых в Арктике влияет на окружающую среду и территории традиционного природопользования не точечно, а по всей цепочке поставки, дополнил его Александр Климентьев, советник представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ."Северная Якутия — зона активного лицензирования по углеводородам, алмазам, золоту. С учетом транспортировки углеводородов по Севморпути в зону влияния попадает практически все российское побережье, а это как раз территории проживания КМНС. То же самое относится к дорогам, трубопроводам", — сказал он.Традиционное природопользование — это вид хозяйственной деятельности, который принципиально важен для Арктики и законодательно очень плохо урегулирован. Например, он регулируется законодательством о КМНС, но не все, кто занимается традиционными видами деятельности, относятся к малочисленным народам, отметил Михаил Жуков, секретарь научного совета Научно-координационного центра по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера."Складываются ситуации, когда у человека в погребе лежит две рыбы, к нему приходят из Росрыболовства и обвиняют в том, что он браконьер. Для того чтобы таких ситуаций не возникало, необходим закон о любительском рыболовстве", — согласился с ним Александр Воротников.Кроме того, участники отметили необходимость поддержки для традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Севера, так как оно является низкомаржинальным. "При использовании современных технологий у традиционных видов деятельности есть потенциал для того, чтобы стать высокомаржинальными", — отметил Михаил Жуков.