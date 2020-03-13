Водитель кроссовера погиб на востоке Москвы в результате падения дерева на проезжую часть. Последствия ДТП сняли на видео.

Водитель кроссовера погиб на востоке Москвы в результате падения дерева на проезжую часть. Последствия ДТП сняли на видео.ЧП произошло около полудня в районе дома №16 по 1-й Мясниковской улице. Мощный порыв ветра с корнем вырвал дерево, ствол которого рухнул на двигавшуюся Mazda CX5. Крышу машины сильно смяло, но она продолжила движение и преодолела еще порядка 100 метров в неуправляемом режиме — ее водитель потерял сознание, а позже скончался еще до прибытия фельдшеров. Кроссовер остановился только после того, как врезался в две припаркованные машины.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Александр (@sobiratel_2006) 13 Мар 2020 в 3:11 PDTВ столице с вечера 12 марта бушует ураганный ветер. Он уже повалил более 50 деревьев, повредив около 10 машин. Его порывов — а они достигают скорости 25 метров в секунду — не выдерживают и рекламные щиты — один из них рухнул и ударил проходившую мимо девушку на востоке Москвы.Днем ранее стихия "наводила порядок" в Калининградской области. Там жертвой непогоды стала школьница, которую придавило ветвями упавшей столетней сосны.