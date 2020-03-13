13.03.2020

2020-03-13 12:40:03

Появится ли многоэтажная застройка на улице Горького?

Семнадцатиэтажки на проспеке Строителей и новый стадион на Студенченской. Какое будущее ждёт архитектурный облик областного центра?

Максим Фабриков, проректор ВЛГУ, на чертеже показывает будущий проект застройки. Строительство двух семнадцатиэтажек на проспекте Строителей уже утверждено. Еще 3 года назад у госуниверситета был изъят земельный участок между стоянкой и студенческой столовой. Но близость жилого комплекса к кампусу университета не повлияет на защищенность территории, рассказывает Фабриков. Опасения у руководства университета вызывает только транзитная территория, пролегающая через университет - она пока в планах. Возражения по этому поводу уже направлены. В проекте он видит и плюсы - в планы входит строительство общежития и стадиона для университета на улице Студенческой.

Максим Фабриков, проректор по административной работе и управлению хозяйственным комплексом ВлГУ: "У Владимирского госуниверситета есть вопросы, поскольку мы бы не хотели, например, чтобы запланированная дорога, которая прямо выходит на тротуар перед студенческой столовой, реально появилась. У нас есть большие сомнения по поводу строительства дороги, которая бы выходила около учебного корпуса №1. То есть если сейчас посмотреть на улицу Горького, получается, что в районе подземного пешеходного перехода появляется съезд, который будет между соседними домами и учебным корпусом".

А не шагнут ли новостройки во "Владимирский париж"? так историки между собой называют улицу Горького. Второе имя она получила благодаря архитектурным элементам - итальянским и французским мотивам. До сих пор жива легенда, что улицу строили пленные немцы. И для нее есть веский повод - здания с элементами и немецкой архитектуры. Действительно, пленные немцы жили здесь - в лагере. Но данных об их участии в строительстве в архивах не нашлось. Расцвет улицы Горького наступил в послевоенное время. Вместе со строительством тракторного завода, рабочие стали возводить жилье для себя. "Народная" стройка длилась несколько лет. Бывший Заводской бульвар, а ныне - улица имени 850-летия Владимира - собрала вокруг себя архитектурные шедевры советского неоклассицизма.

Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы госархива Владимирской области: "Дом, например вот угловой, шестой по улице 850-летия, с огромной такой пятиэтажной башней, с огромным бельведером, он очень запоминающийся для нашего города. То есть легко узнать нашу улицу... Вот эти двух, четырехэтажные дома, они, конечно, являются ценным, градообразующим элементом. В настоящее время они не стоят на охране государства, и, конечно же, для сохранения нашего города желательно бы эти памятники, эти дома сохранить в том виде, в котором они были построены".

По генеральному плану 1947 года, улица Горького - единый архитектурный комплекс. И таким он и останется, утверждают в горадминистрации. Фасадные части, так называемые "красные линии", сохранят прежний вид, в планах - только реставрация. Но возможность появления многоэтажек параллельно улице Горького - не исключается. В рамках развития застроенной территории на 1-м Коллективном проезде могут появится новостройки. Если высотность превысит 10 этажей - их будет видно с улицы Горького, и облик исторической улицы будет утрачен, считают историки. По словам чиновников, пока никаких документов с просьбой оформления разрешения на строительство не предоставлено.

Александр Карпилович, начальник управление по связям с общественностью и СМИМ администрации г. Владимира: "На одном из участков улицы 1-й Коллективный проезд, предстоит в рамках развития застроенной территории, сначала предоставить компенсации всем жителям, то есть выкупить их квартиры, либо, может быть, они захотят жить в этом же районе, когда там появятся новостройки, если появятся, это очень важный вопрос... Администрация города Владимира, еще в прошлом году, совершенно четко высказала свою позицию. Что пока не будут решены вопросы с жителями, что пока не будут утверждены на градостроительном совете форматы будущей застройки, ни о каких разговорах речи быть не может".

Город, как живой организм, развивается. И обновление произойдет и этом районе. Когда и как? К обсуждению этих вопросов обязательно пригласят и жителей, уверяют чиновники.

Мария Городская, Александр Чунаев, Андрей Синягин, Владимир Чернышев

"Вести-Владимир"