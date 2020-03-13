У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-2019. Самочувствие первой леди страны ухудшилось после возвращения из Великобритании, сообщает ..

У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-2019. Самочувствие первой леди страны ухудшилось после возвращения из Великобритании, сообщает телеканал "".Женщина сдала анализы, результат которых оказался положительным. Представители местных властей сообщили, что ее изолируют от общества до выздоровления. Самого главу правительства отправят на карантин, из-за чего он не сможет проводить личные встречи: вместо них Джастин Трюдо будет вести переговоры по телефону.