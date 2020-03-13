Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО составила в 2019 году $225,4 миллиона против убытка в размере $45,6 миллиона в 2018 году. Валовая выручка увеличилась на 9,6% до $1,665 миллиарда, выручка в тайм-чартерном эквиваленте - на 17,8% до $1,265,5 миллиарда.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила в 2019 году $225,4 миллиона против убытка в размере $45,6 миллиона в 2018 году. Валовая выручка увеличилась на 9,6% до $1,665 миллиарда, выручка в тайм-чартерном эквиваленте — на 17,8% до $1,265,5 миллиарда.Показатель EBITDA увеличился на 41,7% до $823 миллионов. "Совкомфлот" в 2019 г. перевыполнил все намеченные ключевые показатели и укрепил свои позиции в стратегически значимых направлениях работы, заявил председатель совета директоров "Совкомфлота" СКФ Сергей Франк.Стратегия развития "Совкомфлота" до 2025 года предусматривает расширение участия флота компании в крупномасштабных и долгосрочных проектах, многие из которых имеют важное значение для экономики России.Особое внимание "Совкомфлот" уделяет работе флота в сложных ледовых условиях."Совкомфлот" — российская судоходная компания, занимается перевозкой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), один из крупнейших в мире операторов танкерного флота, который насчитывает 147 собственных и зафрахтованных судов общим дедвейтом 12,8 миллиона тонн.