Второй кассационный суд общей юрисдикции принял к рассмотрению кассационные жалобы Александра Кокорина, Павла Мамаева и их подельников приняты к рассмотрению. Доводы адвокатов осужденных футболистов о необходимости пересмотра приговора признаны обоснованными.

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял к рассмотрению кассационные жалобы Александра Кокорина, Павла Мамаева и их подельников приняты к рассмотрению. Доводы адвокатов осужденных футболистов о необходимости пересмотра приговора признаны обоснованными.Футболисты Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий в октябре 2018 года учинили две драки в центре Москвы, после чего были осуждены за хулиганство и нанесение побоев. Все они отбыли тюремные сроки с учетом времени, проведенного в СИЗО, после чего вышли на свободу.Адвокаты всех четверых осужденных подали кассационные жалобы на приговор и судебные власти признали, что претензии можно считать обоснованными, сообщает издание "Спорт-экспресс". Заседание по делу пройдет в понедельник, 20 апреля.