Принц Чарльз попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатия. На премии в Лондоне он вышел из автомобиля и должен был пожать руку сэру Кеннету Олису, однако в последний момент спохватился и вместо традиционного рукопожатия решил совершить индуистское приветствие.

Принц Чарльз попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатия.На премии в Лондоне он вышел из автомобиля и должен был пожать руку сэру Кеннету Олису, однако в последний момент спохватился и вместо традиционного рукопожатия решил совершить индуистское "приветствие".Prince Charles offered a handshake before quickly changing his mind and instead greeting guests at the Prince's Trust Awards with a prayer-like gesture to avoid contact amid coronavirus concern. https://t.co/KLTcEvCmd7 pic.twitter.com/kefrJPx2sn— ABC News (@ABC) March 13, 2020После этого принц Чарльз пояснил журналистам, что ему тяжело привыкать к исполнению рекомендаций медиков из-за коронавируса, передает "Россия 24".Ранее представитель ВОЗ в России разъяснила, верно ли использовать термин "пандемия" в ситуации с новым коронавирусом.