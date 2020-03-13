Специалисты предупреждают, что в этом году клещи могут проснуться раньше времени из-за аномально теплой зимы. Пробудятся и самые опасные из них -Ixodes persulcatus и Iricinus, сообщает телеканал ..

Специалисты предупреждают, что в этом году клещи могут проснуться раньше времени из-за аномально теплой зимы. Пробудятся и самые опасные из них -Ixodes persulcatus и Iricinus, сообщает телеканал "".Именно эти виды клещей являются переносчиками энцефалита – тяжелого заболевания головного мозга. Они обитают в тайге и других густых лесах. Представители МЧС России отметили, что самый верный случай спасения от этих насекомых – прививка. Ее нужно сделать не позднее, чем за два с половиной месяца до похода в лесистую местность, передает