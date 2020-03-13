Италия может быть главным очагом коронавируса в Европе, однако это не отбило у местных жителей желания пошутить. На видео попал бариста во Флоренции, который подал посетителю кофе на лопате.
Италия может быть главным очагом коронавируса в Европе, однако это не отбило у местных жителей желания пошутить. На видео попал бариста во Флоренции, который подал посетителю кофе на лопате.
Ролик публикует Daily Mail. На видео слышно, как сотрудник кофейни со смехом говорит посетителю: "Это противовирусные меры".
Видео было снято на прошлой неделе. Его выложила в Twitter пользовательница, отметив, что сняла его ее сестра, находящаяся во Флоренции.
From my sis in Florence...