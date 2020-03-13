Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику развития российско-югоосетинских отношений и рост товарооборота двух стран по итогам 2019 года.

Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику развития российско-югоосетинских отношений и рост товарооборота двух стран по итогам 2019 года.Как передает ТАСС, об этом он рассказал на встрече в Кремле с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.По его словам, выполнена инвестиционная программа в объеме 4 миллиардов 27 миллионов рублей.В свою очередь Бибилов добавил, что за 2018-2019 годы инвестиционная программа была выполнена во многом благодаря сотрудничеству с российским министерством по делам Северного Кавказа и администрации президента РФ. Он подчеркнул, что все задачи, в принципе, были выполнены.