Президент России в интервью ТАСС поделился точкой зрения по вопросу высоких зарплат руководства государственных компаний.

Президент России в интервью ТАСС поделился точкой зрения по вопросу высоких зарплат руководства государственных компаний.- Топ-менеджер получает миллион в день. В день! Ну, Владимир Владимирович, как-то многовато будет, нет?- Насчет дня я не знаю, но многовато, я с вами согласен, — ответил глава государства в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".Президент признался, что его тоже коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты.При этом он отметил, что разговаривал на эту тему с самими топ-менеджерами. Они объясняют ситуацию общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня и тем, что компаниям приходится нанимать на работу большое количество иностранных специалистов."Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше", — пояснил президент.Он напомнил, что аналогичная ситуация ранее сложилась в авиационной отрасли."Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты", — рассказал Владимир Путин, добавив, что это "перекосило рынок труда".