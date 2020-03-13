Президент России Владимир Путин не согласен с утверждением, что государство — неэффективный собственник. В России ситуация сбалансированная, и нет цели приватизировать все подряд.

Президент России Владимир Путин не согласен с утверждением, что "государство — неэффективный собственник". В России ситуация сбалансированная, и нет цели приватизировать все подряд."Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация", – заявил президент России в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".По его словам, есть разные подсчеты участия государства в экономике. В России из 20 крупнейших компаний меньше половины с государственным участием. Если компании работают хорошо, то тогда появляется вопрос, а зачем их приватизировать.Президент РФ привел пример приватизации железной дороги в Канаде: местные власти сначала продали магистраль инвесторам из США, а потом пожалели.Приватизация в России началась в 1990-х годах: за 10 лет доля государства в экономике резко снизилась. В следующие 10 лет государство снизило долю участия и в крупнейших госбанках: Сбербанке и ВТБ.Во многих крупнейших компаниях и банках страны доля государства снижена до примерно 50%, а в стране работает много крупных частных банков и компаний, включая сырьевые и производственные отрасли.В конце прошлого года правительство РФ готовило план приватизации и планировало постепенно избавляться от госпакетов банков и компаний, среди них РЖД, "Почта России", "Россельхозбанк", "Аэрофлот" и другие.Так, ранее ожидалось, в 2020–2022 годы государство может сократить долю своего участия в уставном капитале РЖД со 100% до 75% + 1 акция.В правительстве обсуждали приватизацию части госкорпорации "ДОМ.РФ": 25% акций института развития через допэмиссию, чтобы у государства осталось 75% + 1 акция.Ранее Министерство экономического развития России (МЭР) заявило о планах контролировать введение в госкомпаниях ключевых показателей эффективности (КПЭ). В зависимости от эффективности управления планируется принимать кадровые решения.