Amazon, Apple, Alphabet, Facebook и Microsoft потеряли в общей сложности $416,63 миллиарда на фоне падения рынков из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности.

Крупнейшие техкомпании мира Amazon, Apple, Alphabet, Facebook и Microsoft потеряли в общей сложности $416,63 миллиарда на фоне падения рынков из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности.Акции Apple упали на 9,88%, котировки Facebook снизились на 9,30%, акции Alphabet упали на 8,2%, Amazon - на 7,98% и Microsoft — на 9,48%. Инвесторы продолжают беспокоиться о распространении коронавируса и его потенциальном влиянии на экономику.Похоже, что инвесторов больше всего волнует то, насколько потребители и предприятия сократят расходы, если экономика перейдет в рецессию. Существуют дополнительные опасения по поводу ограничений цепочек поставок в производстве продукции.Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Apple уже предупредила, что вспышка COVID-19 отрицательно скажется на выручке компании. Аналитики Needham & Company считают, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее.Amazon, Facebook и Google отправили сотрудников работать из дома: от 34% до 76% работников этих компаний трудятся удаленно. В Twitter также практически закрыли офисы для работников, а руководство Apple отправило 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры в Калифорнии на дистанционную работу.Продавцы, работающие с Amazon, рассказали CNBC, что опасаются перебоев в доставке товаров, ведь из-за вспышки коронавируса заводы в Китае не работают, запасы товаров на складах постепенно заканчиваются, и пополнять их нечем.Google и Microsoft уже заявили о предоставлении бесплатных версий сервисов совместной работы G Suite и Microsoft Teams. Так, пользователи любых тарифных пакетов могут бесплатно организовывать телеконференции до 250 человек.Акции всех пятерых компаний в этом году упали: Facebook - на 24,7%, Google — на 17,0%, Apple — на 15,5%, Microsoft — на 11,8%, Amazon — на 9,3%.Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,33%, что стало худшим падением с 1987 года. S&P 500 и Nasdaq также опустились на 9,51% и 9.43% соответственно. И это не первое подобное падение в истории. Так, в 1929 году, во время "Черного вторника" рынок потерял более $30 миллиардов. В "Черный вторник" 1987 года индекс Dow опустился на 22,6% за один день.