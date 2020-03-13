Португальский футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналду высказался о пандемии коронавируса. Спортсмен призвал быть внимательным к своему здоровью и поддержал тех, кто столкнулся с инфекцией.

Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о пандемии коронавируса. Спортсмен призвал быть внимательным к своему здоровью и поддержал тех, кто столкнулся с инфекцией."В данный момент мир переживает трудный момент, который требует от нас повышенного внимания и заботы друг о друге, — написал Роналду в своем Instagram-аккаунте. – Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, вокруг которого происходят события, коснувшиеся остального мира. Важно соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией"."Забота о человеческой жизни должна быть выше любых иных интересов. Хочу обратиться к людям, потерявшим близкого. Поддерживаю всех борющихся с этим вирусом. Например, моего товарища по команде Даниэле Ругани. Поддерживаю невероятных людей – врачей, подвергающих свою жизнь опасности ради спасения других".Напомним, что Роналду находится не с "Ювентусом", который ранее объявил о тотальном карантине. Футболист на время уехал на португальский остров Мадейра, чтобы навестить перенесшую инсульт мать. Вскоре после этого в "Юве" и объявили о самоизоляции. Португалец решил переждать карантин у себя на родине.