Специалисты Ростпотребнадзора рассказали, как правильно дезинфицировать мобильные устройства, чтобы избежать заражения различными инфекциями, в том числе новым коронавирусом. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, мобильные телефоны могут быть одним из источников бактерий и вирусов — возбудителей различных заболеваний. Гаджеты часто передаются из не всегда чистых рук в другие, близко подносятся к лицу, иногда их используют в туалетах. При этом многие никогда не чистят телефоны, боясь повредить. Особенно актуальной эта проблема стала на фоне распространения коронавируса.В первую очередь, отметили в ведомстве, необходимо соблюдать гигиену рук — после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно в течение 20 секунд мыть руки и насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Также целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства, чтобы поддерживать чистоту рук при отсутствии возможности их помыть.Телефон необходимо регулярно обрабатывать антисептическими средствами, особенно ту часть корпуса, которая соприкасается с лицом. Если гаджет в чехле — при чистке его необходимо снять, а лучше вообще обходиться без него.В Роспотребнадзоре советуют при выборе антисептических салфеток и гелей отдавать предпочтении продукции на спиртовой основе. В крайнем случае можно использовать популярный хлоргексидин, хоть он и предназначен в большей степени от бактерий, а не от вирусов.Что касается периодичности обработки мобильных телефонов, то специалисты рекомендуют делать это обязательно вечером после окончания рабочего дня, а также после каждого посещения публичных мест или общественного транспорта.Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест, в частности торговых центров и спортивных мероприятий, а также общественного транспорта в час пик в целях профилактики коронавируса.В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией. В России к этому моменту зафиксировано 34 случая заболевания инфекцией.