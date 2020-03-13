Силы противовоздушной обороны России заметили 28 самолетов-шпионов и 4 дрона-разведчика рядом с воздушным пространством страны. Ни один летательный аппарат границ РФ не нарушил.

За минувшую неделю силы противовоздушной обороны России заметили 28 самолетов-шпионов и 4 дрона-разведчика рядом с воздушным пространством страны. Ни один летательный аппарат границ РФ не нарушил, сообщает газета "Красная звезда".Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил РоссииПодробности и другие материалы в свежем номере газеты «Красная звезда»: https://t.co/66hVZ0twL9#Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/VcwlZwfMaW— Минобороны России (@mod_russia) March 13, 2020Между тем на Черноморском флоте пилоты палубной авиации переучиваются на новый разведывательный вертолет Ка-31Р, сообщат агентство "Интерфакс".Уточняется, что новая боевая машина предназначена для обнаружения кораблей, крылатых ракет, вертолетов и самолетов. Например, летательный аппарат размером с истребитель радиолокационная станция вертолета заметит за 150 километров.В общей сложности аппаратура Ка-31Р способна одновременно отслеживать до 20 целей и передавать их координаты корабельной или наземной ПВО.