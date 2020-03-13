Военные России и Турции завершили переговоры в Анкаре. Итогом стал документ, который определяет, как они будет патрулировать шоссе М4 в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Первая совместная операция намечена на 15 марта.

Военные России и Турции завершили переговоры в Анкаре. Итогом стал документ, который определяет, как они будет патрулировать шоссе М4 в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Первая совместная операция намечена на 15 марта, уточняет агентство ТАСС.Кроме того, министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что взаимодействие с российскими военными будет осуществляться через специальные координационные центры.Анкара выступает за перемирие в Идлибе и делает все для этого. Москва придерживается той же позиции, добавил глава турецкого военного ведомства.Ранее Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации. Помимо прочего, российские и турецкие военные будут патрулировать стратегическое шоссе М4, которое проходит через провинцию.