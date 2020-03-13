Руководство нефтяных компаний на встрече в четверг в Минэнерго пообещало не повышать цены на АЗС выше инфляции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Руководство нефтяных компаний на встрече в четверг в Минэнерго пообещало не повышать цены на АЗС выше инфляции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.По его словам, нефтяники готовы выполнить все свои обязательства – поставки топлива в полном объеме по стабильным ценам.Нефтяники "гарантируют, что цены не будут менять", отметил министр (цитата ТАСС). Нефтекомпании и правительство России в прошлом году договорились о стабилизации цен на АЗС.По словам Новака, встречи с руководителями нефтяных компаний будут регулярными из-за ситуации на мировых рынках, "ближайшая — запланирована на следующей неделе".Цена бензина не изменится из-за налоговой системы России. В стране с 2018 года действует демпфирующий механизм, позволяющий сглаживать скачки нефтяных цен на мировых рынках. В случае большей цены бензина за границей, чем в России, государство доплачивает отечественным нефтекомпаниям, чтобы те не увеличивали цену автомобильного топлива в России.