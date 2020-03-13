Российские работодатели не оценили идею о введении штрафов за перекуры. Инициативу поддержали лишь четверть участников опроса, сообщает телеканал . Положительно к предложению отнеслись ..

Российские работодатели не оценили идею о введении штрафов за перекуры. Инициативу поддержали лишь четверть участников опроса, сообщает телеканал "".Положительно к предложению отнеслись 25% респондентов, в то время как противников идеи оказалось 52%. Еще 21% компаний заняли нейтральную позицию, а остальные 2% затруднились с ответом. Также выяснилось, что лишь 1% работодателей взыскивают с сотрудников штрафы за курение, пишут "".