Правительство России запретило въезд в страну гражданам Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 на территории европейского государства. Границу не смогут пересечь и жители других стран, ..

Правительство России запретило въезд в страну гражданам Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 на территории европейского государства. Границу не смогут пересечь и жители других стран, которые были в Италии проездом, сообщаетВ кабмине пояснили, что попасть в Россию не смогут посетившие Италию иностранцы, которые намерены работать и учиться, а также туристы. Гражданство зарубежных гостей не имеет значения, передает .Напомним, что жертвами коронавируса стали около 800 итальянцев. Заражены свыше 12 тысяч человек.