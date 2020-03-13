Специалисты из Роспотребнадзора обнародовали ряд ценных рекомендаций, призванных помочь в борьбе с коронавирусом. Помимо мытья рук гражданам необходимо дезинфицировать свои телефоны. По ..

Специалисты из Роспотребнадзора обнародовали ряд ценных рекомендаций, призванных помочь в борьбе с коронавирусом. Помимо мытья рук гражданам необходимо дезинфицировать свои телефоны.По данным , поверхность смартфона следует протирать антисептиком каждый день, особенно после пребывания в местах скопления людей. Также необходимо уделять внимание чехлу, на котором могут оседать частицы вируса, пишет .