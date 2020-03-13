Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать смартфоны. Использовать для этого можно спиртосодержащие салфетки и спреи.

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами. Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, телефон нужно обрабатывать после каждого посещения общественных мест, транспорта и в конце рабочего дня.При обработке мобильных устройств можно использовать спиртосодержащие салфетки и гели, уделяя особенное внимание зоне, которой телефон соприкасается с лицом. Чехлы мобильников нужно обрабатывать отдельно, а лучше – постараться обходится без них. В ведомстве отметили, что хлоргексидин является в первую очередь антибактериальным, а не противовирусным средством, но в случае, если нет ничего другого, для обработки можно использовать и его.Мобильный телефон наряду с руками становится одним из главных источников распространения инфекций, именно поэтому необходимо не забывать о его обработке. В ведомстве также напомнили, что руки необходимо мыть не менее 20 секунд после посещения общественных мест и туалета, после чего насухо вытирать бумажными полотенцами. Если нет возможности вымыть руки, их можно обрабатывать антисептическими гелями или спреями.Некоторые эксперты считают, что болезнетворные бактерии и вирусы могут сохраняться на стеклянных, металлических или пластиковых поверхностях до девяти дней. Ранее из-за эпидемии коронавируса Apple впервые разрешила обрабатывать iPhone и другие свои устройства новым способом. О других методах защиты смартфона от микроорганизмов мы писали здесь.