Новое решение создано на базе отечественного программного обеспечения «СКИТ», разработанного дочерней структурой «Ростелекома» — компанией «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Макрорегиональный филиал (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» завершил разработку сервиса мониторинга Wi-Fi сети. Это новый автоматизированный комплекс, позволяющий заказчикам осуществлять контроль за функционированием Wi-Fi сети в режиме реального времени. Сервис направлен на стабилизацию работы и получение полной картины удаленного онлайн-мониторинга беспроводной сети. Новое решение создано на базе отечественного программного обеспечения «СКИТ», разработанного дочерней структурой «Ростелекома» — компанией «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».Константин Зверев, заместитель директора - директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Решение "СКИТ” упрощает заказчикам работу с ИТ-инфраструктурой, автоматизирует процессы учета и управления информационными ресурсами. Одна из новых функций платформы — это мониторинг Wi-Fi сети, который расширяет возможности в управлении именно беспроводными сетями. Наша разработка позволит техническим специалистам заказчика взглянуть на качество работы Wi-Fi глазами пользователя и при необходимости своевременно внести коррективы».Сервис в автоматическом режиме обеспечивает контроль состояния радиоэфира, плотность точек доступа Wi-Fi, текущую нагрузку на каналы связи и ряд других параметров, влияющих на качество беспроводной связи. Реализована возможность непосредственного подключения к конкретной точке доступа с проверкой доступности сайтов и тестированием скорости интернет-соединений. Информация предоставляется в виде интерактивной географической карты с нанесенными на ней объектами мониторинга. Для анализа качества Wi-Fi доступны различные временные фильтры, срезы технических данных и тепловые карты «поведения» беспроводных сетей.В конце января на восьмой церемонии награждения победителей конкурса «Проект Года 2019», проводимого ИТ-сообществом Global CIO|Digital Experts на территории России и стран СНГ, сервис контроля параметров Wi-Fi сетей «Ростелекома» был признан лучшим в номинации «Управление ИТ». Победителей определяли ИТ-директора отечественной телекоммуникационной индустрии среди 220 проектов от компаний-соискателей, подавших свои заявки на конкурс.* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».