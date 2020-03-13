13.03.2020

2020-03-13 08:20:04

Сегодня день рождения Алисы Ивановны Аксеновой

Её имя - символ музейного дела России. Свой день рождения сегодня отмечает Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Почётный гражданин Владимира, Суздаля и Владимирской области.

Алиса Ивановна родилась 13 марта 1931-ого года. Обладатель множества наград и званий, двух Государственных премий - она более полувека стояла у руля одного из лучших музеев страны - Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Его Алиса Ивановна возглавила в январе 1960-го. Под руководством Аксёновой он "зазвучал" на всю страну. Алиса Ивановна вспоминает, неоднократно предлагали сменить работу. Но она всегда оставалась верной музею. И своему коллективу единомышленников.

Алиса Аксёнова, Герой Труда РФ, почётный президент ВСМЗ: "Это были такие же люди. Надо. Слово "надо". Вот с этим словом и создавался наш музей...За каждым большой - это только правительственные награды, никаких ведомственных знаков - конкретные дела. То, что сейчас стоит нерушимое".