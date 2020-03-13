Sennheiser показал альтернативу Apple AirPods Pro: с системой активного шумоподавления и более долгоиграющей батареей

Немецкий производитель аудиотехники Sennheiser показал 2-е поколение беспроводных наушников Momentum True Wireless. Компания наделила новую модель системой активного шумоподавления и более долгоиграющей батареей, но цену оставила прежней - $299.По словам представителей Sennheiser, новая система "шумодава" работает лучше, чем пассивная шумоизоляция в Momentum True Wireless 1-го поколения. В приложении Smart Control появилась функция Transparent Hearing, с помощью которой можно настроить уровень подавления внешних шумов. А для более высокого качества звонков, сказали в компании, были добавлены два микрофона с "продвинутой технологией формирования луча", которые блокируют посторонние звуки и лучше выделяют голос.Габариты зарядного кейса не изменились, а вот сами "вкладыши" стали на 2 мм компактнее. Альтернативе Apple AirPods Pro был присвоен рейтинг IPX4, который предусматривает только защиту от брызг: держать наушники под прямой струей воды или принимать в них душ нельзя.Время автономной работы самих Momentum True Wireless 2 было увеличено с 4 до 7 часов, сказали в Sennheiser. От чехла новую модель можно полностью зарядить три раза (её предшественницу - только два). Суммарно объема аккумулятора хватит на 28 часов.Помимо Transparent Hearing, в мобильном приложении можно настроить эквалайзер и сенсорное управление. Функция "умной" паузы автоматически приостанавливает или возобновляет произведение, когда пользователь снимает или надевает наушники.В черном исполнении Momentum True Wireless 2 начнут продавать в апреле. Вариант белого цвета поступит в продажу позднее.